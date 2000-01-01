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Ученые назвали 26 элементов рациона пингвинов 16.02 05:33   MIGnews.com

Ученые назвали 26 элементов рациона пингвинов

Длительное изучение питания пингвинов позволило выяснить, что их рацион включает в себя 26 видов животных.

Группа биологов на протяжении 22 лет вела наблюдение за пингвинами в рамках проекта по изучению океанов, омывающих Анктарктиду, результаты исследования были опубликованы в журнале Marine Biology.

Объектом изучения стали пингвины, обитающие на острове Берд, который входит в архипелаг Южной Георгии. Специалисты выяснили, что в рацион питания пингвинов входит 26 видов разных животных, в частности, осьминоги, кальмары, антарктический криль и 17 видов рыб. По словам экспертов, им удалось проследить прямую связь количества потомства пингвинов от количества съедаемого ими криля.

Ученые утверждают, что исходя из результатов их длительного исследования, необходимо пересмотреть коммерческий вылов криля, так как его добыча может негативно сказаться на популяции пингвинов.
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