16.02 06:30 MIGnews.com

Самый сексуальный преступник вышел на свободу и подиум

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Калифорниец Джереми Микс прославился, благодаря полицейской хронике. В 2014 году его фото, как преступника опубликовали в сводке на Facebook. Пользователи разглядели в 33-летнем нарушителе закона брутального красавца. Его внешность настолько привлекла общественность, что предложения от модельных агентств посыпались, когда он еще пребывал в тюрьме.Микс освободился в 2016 году и уже 13 февраля этого года появился на подиуме в рамках нью-йоркской Недели моды. Его дебют пришли оценить такие медийные личности, как Мадонна, Пэрис Хилтон и Кайли Дженер.