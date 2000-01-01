15.02 12:19 MIGnews.com

Divine Fortune — разработчик Netent порадовал новинкой

Игровые автоматы — одно из любимых развлечений активных пользователей Интернета. Популярны они не только в среде азартных игроков, но и среди тех, кто предпочитает игры на виртуальные ставки. Большинство игровых клубов предоставляет своим посетителям выбор между полными и демонстрационными версиями слотов — и таким образом, рисковать средствами вовсе не обязательно.

В 2017 году компания Netent выпустила новый игровой слот — Divine Fortune. Тематика слота посвящена Древней Греции. В процессе игры пользователи встретят немало существ, знакомых по мифам, и смогут побороться за обладание древними сокровищами при помощи диких символов и респинов, щедро добавленных разработчиком в игру.

Чем известен бренд Netent?

Netent — один из ведущих производителей на рынке игровых автоматов. История бренда начинается с 2002 года, и почитать о ней подробно можно на странице http://exgambling.net/software/netent/. Мы же расскажем, почему продукция Netent неизменно остается на вершине пользовательского рейтинга.



Прежде всего, бренд старается охватить максимально широкую аудиторию. Среди игр Netent можно найти аркады и виртуальные скачки, аркады и покер, лотереи и настольные игры — и конечно, игровые автоматы во всем их многообразии. При том, что общее количество игр составляет около двух сотен, Netent старается не повторяться в сюжетах — чем выгодно отличается от многих производителей.



Бренд уделяет огромное внимание развитию графического оформления игр. Любые из слотов поражают своей красочностью и детальной проработкой.



Кроме того, производитель применяет технологию 3D в играх для мобильных приложений — и это можно считать совершенно уникальным на сегодняшний момент шагом на игровом рынке.



Netent — красивая графика и результативность

Отличительная особенность Netent — то, что играть в слоты этого производителя можно только в режиме онлайн. Правда, это нельзя считать однозначным недостатком — далеко не все любители игровых слотов стремятся скачивать на свой компьютер лишнее программное обеспечение.

Слоты от Netent — это не только яркая графика и увлекательные сюжеты, но и интуитивно понятное управление и интерфейс игр. Разобраться со слотами очень просто, пользователи подтверждают, что Netent предоставляет очень неплохие возможности для выигрыша. Таким образом, есть все основания утверждать, что новый слот Divine Fortune быстро приобретет поклонников — и станет одной из лучших игр бренда.

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