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Няня детей Пугачевой рассказала правду, почему уволилась 19.02 02:51   MIGnews.com

Няня детей Пугачевой рассказала правду, почему уволилась

Экс-няня детей Пугачевой и Галкина рассказала, почему уволилась на самом деле. Как пишет "Комсомольская правда", малышей Лизу и Гарри нянчила Валентина Юдина, недавно ушедшая с этой работы.

В интервью изданию Юдина рассказала, что помнит, когда детей привезли из роддома. Форму гувернанток для няни сшил личный стилист певицы Аллы Пугачевой Алишер. Валентина рассказала, что занималась Лизой, которая совершенно не является капризным ребенком, давала спать по утрам и не баловалась.

По словам Валентины Юдиной, она учила малышку читать, рисовать и считать. От общения со звездной семьей у женщины остались самые приятные эмоции. Юдина говорит, что Алла Пугачева и Максим Галкин с уважением относятся к персоналу и обеспечивают их всем необходимым. Женщина рассказала, что ушла с работы из-за усталости, но когда прощалась с маленькой Лизой, ей было очень жаль уходить.
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