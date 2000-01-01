Эксклюзивный инструментарий для клиентов Admiral Markets
В августе 2019 года компания Admiral Markets запустила специальный новостной портал в рамках программы поддержки своих клиентов.
Теперь каждый участник системы может получить доступ сразу к нескольким информационным блокам, представленным аналитиками отрасли и лидерами финансовых рынков. Техническая поддержка новостного портала Premium Analytics уже внедрила специальные инструменты, за счет которых платформа может быть настроена под предпочтения пользователей.
Как работает площадка
Интерфейс портала выполнен интуитивно понятным и простым для тех, кто имеет опыт работы с торговыми терминалами. Новостной сайт разделен на специальные площадки – виджеты, в каждом из которых собираются аналитические материалы, отчеты по техническому анализу и обновления в разрезе индустриальных секторов экономики. Доступ на ресурс работает как для действующих клиентов компании Admiral Markets, так и для тех, кто осваивает функции торгового терминала в демонстрационном режиме.
Раздел финансовых новостей о трейдинге
В данной области аккумулируются обновления информации в режиме реального времени. За сбор публикаций отвечают ведущие аналитики отрасли. пользователи портала могут настраивать блоки под свои предпочтения.
При этом на портале действуют ограничения. Действующие клиенты компании получают до 800 обновлений. Держателям демонстрационных аккаунтов приходит до 200 новостей.
Раздел с напоминаниями о знаковых событиях трейдинга
Следующий виджет представлен инвестиционными календарями. Информация раздела поможет ориентироваться в корпоративных планах избранных компаний. Настроив календари под себя, пользователи никогда не пропустят выход финансовой отчетности, сроков заседаний совета директоров или выплаты дивидендов по имеющимся в портфеле активам. Оставаясь в курсе событий с Admiral Markets, клиенты получат реальную возможность влиять на ход событий, своевременно реагируя на изменения динамичного рынка.
Раздел «настроение на торговых площадках»
Настроив этот виджет, пользователи смогут опробовать уникальный сервис искусственного интеллекта. Встроенная технология машинного обучения позволит получить скрытую рыночную информацию, структурировать ее и вывести профессиональный отчет для клиента.
В качестве базы для проведения экспертного анализа используются новостные источники со всего мира. Благодаря мощностям современной платформы данные обрабатываются в течение нескольких минут. Раздел обеспечивает не только своевременной информационной поддержкой, но и дает реальный стимул к продолжения торговой активности.
Раздел с данными технического анализа и торговыми сигналами
Настройка следующего виджета позволит пересмотреть торговые стратегии по сформированным портфельным инвестициям. Поддержка раздела обеспечивается именитой технологией Trading Central, работа которой отмечена подтвержденной положительной практикой и целым рядом отраслевых наград. Результаты технического анализа можно получить практически по любым финансовым инструментам. В обработке Trading Central имеются активы, размещаемые на Форекс.
В основу профессиональных отчетов команды разработчиков Trading Central положены положения фундаментального анализа и заключения независимых экспертов. При желании клиенты сервиса могут активировать персонализированную сводку. С ее помощью можно не только получить очевидные преимущества, но и быстро выйти на лидирующие позиции в среде трейдинга.
От демо-счета до премиального аккаунта
Вместе с богатым набором инструментария, позволяющего повысить активность клиентов, компания Admiral Markets стимулирует пользователей к работе на реальных счетах. По этой причине кабинеты начального типа имеют некоторые ограничения на работу с информационными базами. В распоряжении таких клиентов 200 новостных блоков, экономический календарь и виджет настроений на финансовых рынках.
Пользователи, имеющий премиальный статус, получают доступ к полнофункциональному сервису, включающего 850 новостных блоков ежедневно (с возможностью тематической сортировки), экономический и корпоративный календари, активный раздел бычьего и медвежьего трендов, отчеты по техническому анализу и сводку по торговым сигналам. Для получения доступа ко всем возможностям статистического портала достаточно изменить настройки в личном кабинете трейдера.
За полгода работы сервис уже претерпел изменения. Сегодня в новостной портал добавлен раздел с метрикой криптовалют, при помощи которой можно провести сравнение избранного торгового инструмента с практикой биткоина. Таким образом клиенты сервиса могут рассчитать потенциал неоцененности цифровых активов. Для тех, кто считает свое решение не объективным, может обратиться к новому разделу – блоку профессионального трейдера. В паблике ведущие эксперты отрасли делятся своим опытом и практикой применения результатов технического анализа и применения сводок по торговым сигналам от Admiral Markets.