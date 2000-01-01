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Звезда сериалов `Горец` и `Друзья` покончил с собой 16.01 03:11   MIGnews.com

Звезда сериалов "Горец" и "Друзья" покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, известный по культовым сериалам "Горец" и "Друзья", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Сообщается, что причиной смерти актера стало самоубийство. Вдова покойного Кристин Грин подтвердила на своей странице в Facebook информацию о смерти мужа. Киршу был 51 год. Об этом сообщает Fox News.

В сериале "Горец", выходившем в период с 1992 по 1998 год, Кирш сыграл бессмертного помощника главного героя Дункана Маклауда, роль которого исполнил Эдриан Пол.

Также актер снимался в сериалах "Друзья" и "Лодка любви" и в таких полнометражных картинах, как «Огненный шторм» и «Месть мертвецов».


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