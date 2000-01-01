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Беннетт: в `зоне С` будут новые природные заповедники | Фото:15.01 14:11   MIGnews.com

Беннетт: в "зоне С" будут новые природные заповедники

Министр обороны Нафтали Беннетт распорядился объявить семь участков земли в Иудее и Самарии заповедниками.

Новые объекты будут открыты для посещения и переданы под контроль Управления садов и парков, передает The Jerusalem Post.

В частности, речь идет об объектах в "зоне C". Также Беннетт распорядился расширить уже существующие объекты.

"Мы значительно укрепляем Землю Израиля, развивая еврейское поселение в "зоне С". В Иудее и Самарии есть природные заповедники с потрясающими видами, мы расширим уже существующие и разработаем новые. Я приглашаю всех граждан Израиля: идите, гуляйте по стране, приезжайте в Иудею и Самарию, путешествуйте, открывайте для себя ее красоты и продолжайте реализацию сионистского видения нашей страны", — обратился министр обороны.


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