Беннетт: в "зоне С" будут новые природные заповедники
Министр обороны Нафтали Беннетт распорядился объявить семь участков земли в Иудее и Самарии заповедниками.
Новые объекты будут открыты для посещения и переданы под контроль Управления садов и парков, передает The Jerusalem Post.
В частности, речь идет об объектах в "зоне C". Также Беннетт распорядился расширить уже существующие объекты.
"Мы значительно укрепляем Землю Израиля, развивая еврейское поселение в "зоне С". В Иудее и Самарии есть природные заповедники с потрясающими видами, мы расширим уже существующие и разработаем новые. Я приглашаю всех граждан Израиля: идите, гуляйте по стране, приезжайте в Иудею и Самарию, путешествуйте, открывайте для себя ее красоты и продолжайте реализацию сионистского видения нашей страны", — обратился министр обороны.