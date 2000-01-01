15.01 16:23 MIGnews.com

Заворотнюк в клинике отпраздновала день рождения дочери

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Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая от неоперабельной опухоли мозга, отпраздновала день рождения своей дочери Анны, которой исполнилось 24 года, сообщает Telegram-канал Mash. Анна родилась в 1996 году от миллионера Дмитрия Стрюкова.Празднование происходило в палате клиники, где проходит лечение актриса. Также в празднестве принял участие сын Майкл.Стоит отметить, что Анна Заворотнюк ведет в Instagram специализированный аккаунт, где опровергает сообщения СМИ о Заворотнюк. Она считает, что про ее мать распространяется много лжи, поэтому она борется со слухами. При этом девушка ничего не утверждает и не рассказывает никаких деталей про состояние своей звездной матери.