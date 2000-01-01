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flickr 16.01 02:19   MIGnews.com

Виктории Бекхэм помешала воссоединению Spice Girls

Экс-перчинка мега-популярной девичьей группы 90-х Spice Girls Виктория Бекхэм сорвала воссоединительный тур поп-группы. А дело в том, что 42-летняя икона стиля запретила отсальным "перчинкам" исполнять старые хиты группы.

Об этом рассказал источник изданию The Sun. По словам собеседника, Виктория прибегла к помощи адвокатов, чтобы препятствовать легендарному возвращению Spice Girls на большую сцену.

На такое решение Бекхэм пошла лишь потому, что слишком обеспокоена тем, что исполнение новых песен вместе со старыми хитами повредит репутации британского поп-коллектива. В январе прошлого года, Викки отказалась вернуться в группу. Свой отказ она объяснила тем, что уважает прошлое Spice Girls, однако на данный момент у нее много своих дел.
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