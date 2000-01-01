16.01 01:29 MIGnews.com

Ученые: Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания

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Психологические перегрузки, которым подвергается современный работающий человек, ведут к снижению сексуального желания. Бизнес, работа засасывают как наркотик, и вся энергия человека, в том числе и сексуальная, тратится на главное увлечение. Рост собственного профессионализма увлекает подобно азартной игре, забота о престиже, повышении собственного "рейтинга" в глазах коллег и конкурентов захватывает буквально все помыслы трудоголика, как пишет ladyportal.info.Мужчинам-трудоголикам истинное наслаждение способна принести только работа. Многие современные мужчины фактически разучились отдыхать и переключаться с одного рода деятельности на другой. В конце дня "добытчик шкуры" не может настроиться на волну истинной близости и доверия, которые так необходимы для полноценных сексуальных отношений.Трудоголики привыкают работать и жить в бешеном темпе: быстро проводить переговоры, перемещаться в пространстве, просматривать прессу и, конечно, – заниматься любовью. Пять минут однообразных телодвижений – и спать. О чувствах партнерши и думать некогда. Но быстрый спонтанный секс хорош лишь как острая приправа к устоявшимся отношениям.Современным бизнес-вумен тоже не до "шалостей". Многие работающие женщины жалуются на физическую и моральную истощенность и отсутствие сексуального желания. В сущности, современным активным женщинам приходится труднее, чем мужчинам. Они должны работать, строить карьеру, завоевывать и удерживать мужчин, рожать и воспитывать детей.