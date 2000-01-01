Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Ученые: 90% женщин жалуются на нехватку секса | Фото: Thinkstock16.01 04:19   MIGnews.com

Ученые: 90% женщин жалуются на недостаток секса

Исследователи из США выяснили, что 90% представительниц прекрасного пола страдают из-за нехватки интимной близости. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 450 женщин.

Участницами исследования стали представительницы прекрасного пола возрастом от 20 до 60 лет.
Проанализировав результаты опроса, социологи выяснили, что большинство женщин не ведут регулярную половую жизнь. Также было установлено, что участниц не устраивает их интимная жизнь, в результате чего они из-за этого страдают.

Однако более 72% не обращались с данной проблемой к сексологам. Как отмечают специалисты, больше половины девушек считают себя непривлекательными и стесняются своего тела.

А также большинство женщин предпочитают заниматься сексом с выключенным светом, в результате чего не получает максимум удовольствия от полового акта с партнером.

Специалисты считают, что причина отсутствия секса - это недостаток внимания со стороны мужчин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:21
Американка родила "малыша-Халка"
02:19
Виктории Бекхэм помешала воссоединению Spice Girls
01:29
Ученые: Трудоголизм ведет к снижению сексуального желания
00:25
Медики рассказали что может вызывать рак
23:24
У московской семьи изъяли 12 детей с ВИЧ
22:17
Британский принц Чарльз - соавтор книги по изменению климата
22:04
Собака спасла хозяина от гибели, согревая его 18 часов
21:45
Сербия пригрозила ввести войска в Косово
21:18
Андреа Бочелли отменил выступление на инаугурации Трампа
19:56
Эйро: Нерешенный конфликт – подарок для экстремистов
19:28
Катар потратит $12 млн. на топливо для электростанции в Газе
18:58
В Испании изъяли более 10 тысяч единиц оружия боевиков
18:37
Данон: Парижская конференция "далека от реальности"
18:11
Керри позвонил Нетаниягу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus