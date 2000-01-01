16.01 04:19 MIGnews.com

Ученые: 90% женщин жалуются на недостаток секса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Исследователи из США выяснили, что 90% представительниц прекрасного пола страдают из-за нехватки интимной близости. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 450 женщин.Участницами исследования стали представительницы прекрасного пола возрастом от 20 до 60 лет.Проанализировав результаты опроса, социологи выяснили, что большинство женщин не ведут регулярную половую жизнь. Также было установлено, что участниц не устраивает их интимная жизнь, в результате чего они из-за этого страдают.Однако более 72% не обращались с данной проблемой к сексологам. Как отмечают специалисты, больше половины девушек считают себя непривлекательными и стесняются своего тела.А также большинство женщин предпочитают заниматься сексом с выключенным светом, в результате чего не получает максимум удовольствия от полового акта с партнером.Специалисты считают, что причина отсутствия секса - это недостаток внимания со стороны мужчин.