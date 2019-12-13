Родственники Заворотнюк сделали заявление

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Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻