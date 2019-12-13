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Родственники Заворотнюк сделали заявление | Фото:14.12 18:33   MIGnews.com

Родственники Заворотнюк сделали заявление

Родственники российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком головного мозга, сделали заявление.

Слова благодарности всем, кто поддерживает звезду, они обнародовали на странице "Поддержка Заворотнюк" в Instagram.

"Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме", – написали они.

По словам близких Заворотнюк, постоянные молитвы дают силу, а неподдельное участие всех небезразличных очень воодушевляет.

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Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московского Покровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, а также монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области, воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря в Абхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянные молитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет. Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас для неё очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)




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