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На аукционе продали очки Джона Леннона | Фото:15.12 02:09   MIGnews.com

На аукционе продали очки Джона Леннона

Очки музыкана Джона Леннона, одного из основателей и участников The Beatles, были проданы на ауционе Sotheby’s. Анонимный покупатель взял их за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов).

На аукцион их выставил бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг.

Сообщается, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну".

К Херрингу они попали два года спустя. Тогда музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля и не захотел забирать, так как одна линза отсоединилась от оправы.


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