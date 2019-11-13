Facebook удалил 3,2 миллиарда фальшивых аккаунтов

Согласно опубликованному отчету об удалении со своих сервисов вредоносного контента, в компании Facebook заявили, что в течение периода с апреля по сентябрь текущего года было удалено более 3,2 миллиарда фальшивых аккаунтов, что более, чем в два раза превышает аналогичные показатели за прошлый год, когда было удалено около 1,5 миллиардов подобных аккаунтов.
Также в компании заявили об удалении 11,4 миллионов пропагандирующих ненависть высказываний. В прошлом году за аналогичный период времени было удалено 5,4 миллионов подобных высказываний. Об этом сообщает информационное агентство CNBC.
Впервые Facebook включены в отчет действия компании в соцсети Instagram. Компания заявила, что добилась прогресса в обнаружении изображений обнаженных детей и сексуальной эксплуатации в Instagram. Было удалено более 1,2 миллиона единиц подобного контента в период с апреля по сентябрь текущего года.
Также сообщается о добавлении пропаганды суицида и травмирования в качестве новой категории недопустимого контента. В компании заявили, что в период с апреля по сентябрь Facebook заявил, что в Instagram было удалено более 1,6 миллиона единиц контента, посвященного самоубийствам и повреждениям тела. В основном приложении Facebook компанией удалено более 4,5 миллионов единиц материалов, посвященных самоубийствам и повреждениям тела.