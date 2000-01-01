Rockstar извинилась за ПК-версию Red Dead Redemption 2
Студия Rockstar принесла игрокам извинения за множество проблем компьютерной версии Red Dead Redemption 2. Вестерн, вышедший для PC на прошлой неделе, оказался с большим числом технических проблем: игра вылетала, бесконечно загружалась и выдавала ошибки.
Компания заявила, что уже устранила много ошибок, однако у «небольшого количества игроков» по-прежнему могут оставаться проблемы с комфортным запуском и прохождением Red Dead Redemption 2.
В Rockstar полагают, что ошибки связаны с непредвиденными комбинациями видеокарт и драйверов NVIDIA, а также ряда процессоров.
В качестве извинения компания подарит геймерам, которые запустят RDR 2 до грядущих праздников, набор с провизией, оружием и пончо для многопользовательской игры Red Dead Online.