14.11 17:30 MIGnews.com

Rockstar извинилась за ПК-версию Red Dead Redemption 2

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Студия Rockstar принесла игрокам извинения за множество проблем компьютерной версии Red Dead Redemption 2. Вестерн, вышедший для PC на прошлой неделе, оказался с большим числом технических проблем: игра вылетала, бесконечно загружалась и выдавала ошибки.Компания заявила, что уже устранила много ошибок, однако у «небольшого количества игроков» по-прежнему могут оставаться проблемы с комфортным запуском и прохождением Red Dead Redemption 2.В Rockstar полагают, что ошибки связаны с непредвиденными комбинациями видеокарт и драйверов NVIDIA, а также ряда процессоров.В качестве извинения компания подарит геймерам, которые запустят RDR 2 до грядущих праздников, набор с провизией, оружием и пончо для многопользовательской игры Red Dead Online.