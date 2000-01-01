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В FP определили дипломата года 14.11 14:06   MIGnews.com

Назван дипломат года по версии журнала Foreign Policy

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил награду "Дипломат года" от американского журнала Foreign Policy, сообщили в пресс-службе Альянса.

Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".

Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".

"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил генсек Альянса.


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