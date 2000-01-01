14.11 14:06 MIGnews.com
Назван дипломат года по версии журнала Foreign Policy
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил награду "Дипломат года" от американского журнала Foreign Policy, сообщили в пресс-службе Альянса.
Принимая награду от главного редактора издания Джонатана Теппермана, Столтенберг говорил о позитивах "неутомимой трансатлантической дипломатии, подкрепленной надежной трансатлантической защитой".
Столтенберг назвал НАТО "уникальным дипломатическим мультипликатором силы".
"Когда 29 стран говорят единогласно, их голос сильнее, чем чей-либо в мире", - отметил
генсек Альянса.
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