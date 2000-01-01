15.11 02:48 MIGnews.com

Мужчина сделал операцию и стал женщиной в 72 года

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Житель английского города Уимборн-Минстер, графство Дорсет, совершил операцию по пола в 72 года. Пожилой мужчина стал женщиной, сообщает издание Daily Mail."Мне всегда нравилась женская одежда. Когда мне было десять лет, я примеряла платья моей тети, когда она уходила и старалась ей подражать", - сказала Пиппа Джонс, которая в 72 года решилась на операцию по смене пола. Женщина росла с бабушкой в шахтерской деревне. До 17 лет она не знала о гомосексуальности, но ей всегда нравились "женские штучки".Почти всю жизнь Джонс ничего не слышала о ЛГБТ-сообществе и не знала, что есть кто-то похожий на ней. "Мужчины были мужчинами, а женщины были женщинами, и менять что-то не имело смысла", - пояснила она.После смены пола Джонс посетила событие для транссексуалов в Лондоне.