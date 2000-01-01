15.10 05:46 MIGnews.com

Канье Уэст расстроен из-за сексуальности Ким Кардашьян

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Американский рэпер Канье Уэст заявил, что "испытывает боль", когда смотрит на вызывающие фотографии своей супруги Ким Кардашьян. Музыкант раскритиковал платье своей жены, в котором она пошла на бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее. Этим он поделился в реалити-шоу Семейство Кардашьян, пишет Sky News 14 октября.Кардашьян прибыла на вечеринку в полупрозрачном платье телесного цвета с жестким корсетом, автором которого стал французский модельер Тьерри Мюглер. Канье Уэст заявил, что ему не нравится, когда супруга "хвастает телом"."Корсет - это форма нижнего белья. Это сексуально. Но для кого вся эта сексуальность?", - негодует он. Рэпер также признался, что "испытывает боль", когда на фотографиях его супруга выглядит очень сексуально.