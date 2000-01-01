15.10 06:40 MIGnews.com

Названа дата выхода бюджетного iPhone

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Американская компания Apple выпустит бюджетный iPhone SE 2 в начале 2020 года. Об этом заявил аналитик Мин-Чи Ко, сообщает MacRumors 13 октября. Телефон выйдет в корпусе iPhone 8, но с характеристиками, близкими к iPhone 11.Смартфон будет оснащен процессором A13, тремя гигабайтами оперативной памяти и 64/128 гигабайтами накопителя. У телефона не будет поддержки 3D Touch. Новый iPhone SE выйдет в черном, белом и красном цветах.Запуск продаж запланирован на первую половину 2020 года. Его стоимость составит 400 долларов, что на 50 долларов меньше нынешней цены iPhone 8.