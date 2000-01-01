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Серийный убийца хотел смерти Пугачевой | Фото:15.10 01:20   MIGnews.com

Серийный убийца хотел смерти Пугачевой

Серийный убийца в 1970-е годы хотел смерти российской певице Алле Пугачевой.

Об этом в эфире программы "Звезды сошлись" рассказал бывший муж примадонны, кинорежиссер Александр Стефанович. Также он припомнил другие неприятные случаи, когда фанаты покушались на звезду. Однажды им посреди ночи подожгли дверь.

"В другой раз Алла выступала в Ленинграде на стадионе, когда к ней вышел очень милый поклонник и протянул цветы. Она их взяла и вдруг начала терять голос. Допела песню, извинилась – на этом концерт закончился. Ее трясет, слезы текут: "Он мне дал цветы, откинул полу пиджака, показал нож и сказал: я тебя сейчас убью. И улыбается", – вспомнил Стефанович.

Но самым страшным оказался другой случай. Алла Борисовна получила письмо от того самого маньяка.

"Ты не достойна жить на этом свете, потому что ты танцуешь голая на столе. Чтобы я с тобой окончательно поговорил и решил вопросы, ты должна прийти в 12 часов на главный почтамт", – было написано в письме.

Стефанович и Пугачева пошли в милицию и рассказали все, как есть. Им посоветовали примадонну спрятать в другой квартире, а мужу (на тот момент) отправляться на встречу с тем человеком. Вместе с ним отправилась группа захвата, которая в итоге "накрыла" одержимого артисткой психопата. При нем также нашли топор.

"Оказалось, что он сел в поезд, в Харьков, по дороге убил двух проводниц, еще двух женщин. Все четыре трупа выбросил в окно. Он был серийным маньяком. У него в записной книжке была Пугачева, он был на нее заточен, собирал открытки. А фамилия его – Нагиев, только не Дима, а просто однофамилец. Его в 1981 году расстреляли", – резюмировал он.



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