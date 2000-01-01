14.10 14:01 MIGnews.com

Известный журналист о Заворотнюк: ей больно

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Журналист Отар Кушанашвили обратился к общественности на фоне пристального интереса к болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.В эфире телеканала НТВ он попросил коллег оставить семью в покое."Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лечение должно происходить без нашей болтовни. Оставьте в покое человека тяжело болеющего. Представьте себе ужас, в котором живет семья Насти Заворотнюк", — сказал он.Ранее в России разгорелся скандал из-за больной Анастасии. Журналисты рассказали, что она находится в состоянии сопора. В ответ представители актрисы опубликовали в официальном аккаунте фотографии с лицами репортеров, которые дежурят возле клиники.Тем временем, родственники обвинил СМИ во лжи, назвав заголовки "за гранью добра и зла". Но на почве того, что семья звезды не раскрывает никаких деталей, общественность накинулась с обвинениями в пиаре и хайпе.