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Мошенники нагло наживаются на Пугачевой: подробности | Фото:14.10 11:30   MIGnews.com

Мошенники нагло наживаются на Пугачевой: подробности

Перекупщики решили набить карманы, пока есть возможность, на последнем концерте примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, который состоится 2 ноября в Минске.

Нюансы выяснили журналисты издания "СтарХит". За пару месяцев до мероприятия билетов в кассах практически не осталось. При чем, официальная стоимость за посещение концерта – 2-15,5 тысяч рублей (108-839 шекелей), а в партере билетов и вовсе нет.

Устроители утверждали журналистам, что они с перекупщиками не работают, и к концертам Аллы Борисовны беспредел неприменим. Тем не менее, в начале поточного года, перед юбилейным кремлевским концертом примадонны умельцы создали сайт, посвященный Пугачевой, очень напоминающий официальный.

"В данный момент на нем можно приобрести билеты в партер и на один из ближайших к сцене секторов белорусского спорткомплекса, которые уже давно недоступны у официальных распространителей. Цены уже более привычные для Москвы: первый ряд — 150 тысяч рублей (8127 шекелей), десятый — 37 тысяч (шекелей). Всего за продажу билетов перекупщик планирует выручить несколько миллионов рублей", – сообщили журналисты.

В издании также выяснили, кто же промышляет грязным зарабатыванием денег. Как стало известно, это какой-то бизнесмен Роман Себко, ранее оптом продававший продукты. В той сфере у мужчины не сложилось – обанкротился, потому нашел себе в этот раз "золотую жилу".


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