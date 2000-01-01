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15.10 01:12   MIGnews.com

Британке дали отгул в связи со смертью питомца

Британка Кэти Адкинс рассказала начальнице о смерти особенно дорогого домашнего песика породы корги по имени Голиаф и та предложила девушке взять отгул "на сколько нужно".

"Она тут же сказала мне: не беспокойся о работе, возьми столько дней, сколько тебе нужно", - приводит ее слова ВВС.

Эксперты издания отмечают, что в последнее время в мире прослеживается бум питомцев: все больше людей заводят себе котов, собак или других животных. Возможно, такое поведение связано с тем, что животным нужно меньше ухода, чем детям, а молодые люди разных стран начали ставить в приоритет карьеру, а создание семьи - лишь после 25-30 лет.


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