Британке дали отгул в связи со смертью питомца

Британка Кэти Адкинс рассказала начальнице о смерти особенно дорогого домашнего песика породы корги по имени Голиаф и та предложила девушке взять отгул "на сколько нужно".
"Она тут же сказала мне: не беспокойся о работе, возьми столько дней, сколько тебе нужно", - приводит ее слова ВВС.
Эксперты издания отмечают, что в последнее время в мире прослеживается бум питомцев: все больше людей заводят себе котов, собак или других животных. Возможно, такое поведение связано с тем, что животным нужно меньше ухода, чем детям, а молодые люди разных стран начали ставить в приоритет карьеру, а создание семьи - лишь после 25-30 лет.