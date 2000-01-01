Перебравшая пара купила отель вместо аренды номера
Отмечавшая медовый месяц британская пара в состоянии алкогольного опьянения случайно приобрела отель вместо того, чтоб снять номер.
Джина Лайонс и Марк Ли из Лондона выпили слишком много рома, когда они приняли спонтанное решение купить небольшой отель на пляже в Шри-Ланке. Во время трехнедельной поездки в декабре 2017 года, пара отправилась в загородный домик в Тангалле, расположенный на пляже, чтоб провести свою первую брачную ночь там.
Выпив 12 бокалов рома, они узнали, что аренда почти по цене продажи, поэтому согласились выкупить здание на три года, заплатив за это 39 576 долларов.
"Узнав, что это стоило 13 200 долларов]в год, я и Марк подумали, что было бы блестящей идеей купить его, потому что мы были настолько пьяны", - сказала Лайонс изданию The Daily Mirror.
Сразу после покупки оказалось, что невеста беременна, поэтому молодожены пожалели о своей покупке и неправильно вложенных деньгах. Позже пара провела в двухэтажном открытом отеле ремонт и открыла семь спален, на данный момент их небольшой бизнес процветает.