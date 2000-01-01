Вейп: особенности новой вредной привычки

Все чаще на улице можно встретить человека, который оставляет за собой целое облако пара. Оказывается, что при внешнем сходстве с курильщиком, у него совершенно другое увлечение, а вместо табачного бычка в руках нечто иное – устройство для вейпа.
Вейп в значительной мере отличается от курения. Это не значит, что он отличается только в хорошую сторону, и у него есть только плюсы. Эта привычка, кстати, тоже вредная, но немного другая, у нее есть свои недостатки и преимущества. Перед тем, как купить вейп в виде устройства и расходных материалов к нему, предлагаем подумать об особенностях нового увлечения.
Тоже вредно
Миф о том, что вейп безвреден, достаточно легко опровергнуть. В большинстве жидкостей, которые преобразуются в пар в процессе нагревания при помощи устройства, содержится никотин. Много его или мало, зависит от крепости, но он все же есть.
Кроме того, даже если парить «нулевой» жидкостью или сделать вейп безникотиновой альтернативой курению, то и в этом случае есть свои опасности. Например, личная непереносимость каких-то компонентов жидкости, низкокачественные жидкости с опасными примесями. Более того, длительное воздействие пара на органы дыхания, ЦНС и сердечнососудистую систему, по мнению ученых, может само по себе вызывать серьезные отклонения и болезни.
Менее вредно
Однако, несмотря на то, что вейп – это вредная привычка, она менее вредна, чем курение. Лучше отказаться и от табака, и от пара. Но если сравнивать вейп с дымом, то у пара будут явные козыри. Он гораздо менее ядовит, в нем нет того числа смертельных ядов, смол и канцерогенов, как в тлеющем бычке.
Именно поэтому если вы не можете отказаться от никотина, лучше постепенно перейти на вейп. Пусть не сразу, пусть экспериментируя и подбирая оптимальный вариант жидкости и устройства, интенсивности и манеры парения, но уйти от табака в сторону большей безопасности.
Красиво и индивидуально
Вейп можно превратить в относительно красивую привычку. Вы можете парить разными вкусами и запахами, вы можете превратить устройство для вейпа в нечто индивидуальное и неповторимое. Конечно, это не значит, что нужно дышать паром в лицо всем встречным и парить, где попало – но все же вейп более приятен и эстетичен, чем зловонный дым.
В заключение отметим лишь то, что приобретать, как гаджеты для вейпа, так и расходные материалы к ним, лучше в проверенных магазинах. Избегайте слишком дешевой и непроверенной продукции – эта отрасль слабо контролируется, поэтому некоторые производители могут производить нечто не совсем безопасное для здоровья или не совсем удобное в использовании. Читайте отзывы и советуйтесь со специалистами.