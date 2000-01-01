15.09 03:48 MIGnews.com

Певица Адель подала на развод

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Певица Адель подала на развод со своим мужем Саймоном Конецки, согласно юридическим документам, поданным в США. Об этом пишет Sky News.31-летняя певица объявила в апреле, что после трех лет брака она и Конецки, предприниматель, разошлись. Судебные документы, поданные в Лос-Анджелесе в четверг, доказывают, что Адель подала на развод. Адель и Конецки начали встречаться в 2011 году, у них родился сын Анджело в 2012 году.Подтверждая распад пары в апреле, представитель Адель сказал, что они "взяли на себя обязательство воспитывать сына вместе с любовью".