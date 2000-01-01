15.09 04:18 MIGnews.com

Активисты приклеили себя ко входу Лондоской недели моды

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Активисты из кампании кампании Extinction Rebellion, в буквальном смысле, приклеили к себя к входу в главное место проведения Лондонской недели моды.Они протестуют против влияния индустрии моды на изменение климата. Саманта Смитсон раньше была дизайнером и стилистом, но присоединилась к Extinction Rebellion, потому что решила, что ее работа и компании, с которыми она работала, были токсичны для планеты.На долю индустрии моды приходится около 10% глобальных выбросов углерода, почти 20% глобальных сточных вод и часто использует химические вещества, вредные для окружающей среды. Также, около 85% всей одежды выбрасывается без переработки материала.