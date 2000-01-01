14.09 19:30 MIGnews.com

Собчак и Богомолов письменно раскаялись в безнравственности

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Ксения Собчак и Констанит Богомолов перед венчанием письменно раскаялись в без нравственности, договорившись не повторять подобного впредь. Они также узнали о смысле таинства, пообщавшись со священником.Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на пост главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности", написал он в своём телеграм-канале.Легойда добавил, что Богомолов и Собчак также заверили в твёрдом намерении не совершать впредь подобных деяний.