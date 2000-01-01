Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк

"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия", — отметил он.
По словам врача, прогнозы на выздоровление Заворотнюк – неутешительны. Тушев подчеркнул, что только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека при таком диагнозе, а опухоль полностью вылечить просто невозможно. Он добавил, что средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией рака головного мозга – от восьми месяцев до года.
В свою очередь, по свежим данным Telegram-канала Mash, Анастасию Заворотнюк частично парализовало.
"Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно", – сказано в сообщении.