Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк | Фото:14.09 11:52   MIGnews.com

Прогнозы неутешительные: врач оценил шансы Заворотнюк

Российский нейрохирург Александр Тушев оценил шансы на выздоровление звезды популярного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Свое мнение он высказал в интервью изданию "Вечерняя Москва".

"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия", — отметил он.

По словам врача, прогнозы на выздоровление Заворотнюк – неутешительны. Тушев подчеркнул, что только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека при таком диагнозе, а опухоль полностью вылечить просто невозможно. Он добавил, что средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией рака головного мозга – от восьми месяцев до года.

В свою очередь, по свежим данным Telegram-канала Mash, Анастасию Заворотнюк частично парализовало.

"Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжелой болезни, поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно", – сказано в сообщении.

Ранее российский продюсер Андрей Разин подтвердил, что у Анастасии – последняя стадии рака головного мозга.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:40
Спасения нет: названа возможная причина болезни Заворотнюк
13:13
Собчак оконфузилась на свадьбе
12:53
В Кафр-Баре застрелен государственный свидетель
12:29
Нападение на заводы в Саудовской Аравии: кто виноват
12:10
Иран займется разработкой газового месторождения
11:12
Экс-премьер Британии о Brexit: мои усилия провалились
10:55
Опрос: шансы "Кахоль Лаван" и "Ликуд" сравнялись
10:31
Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
10:15
Британские профсоюзы поддержали BDS
09:40
Либерман о встрече Нетаниягу и Путина: приняли, как должника
09:17
Дроны атаковали крупный нефтяной завод в Саудовской Аравии
08:30
Полуголая Собчак устроила грязные танцы на свадьбе: видео
08:15
Шпионский скандал вокруг Израиля: Зариф посмеялся над США
07:59
В Греции спасены 12 израильских туристов: первые данные
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus