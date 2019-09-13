Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин написал, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.
Такое сообщение он оставил в своем аккаунте в Instagram.
"Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось", — написал Разин.
По его словам, Анастасия – прекрасный человек, с которой он вместе работал и выступал. "Знаем ее, как очень порядочную, заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше", – добавил Разин.
В комментариях в ответ на вопрос одного из пользователей, что случилось с Заворотнюк, он заявил, что у нее "последняя степень рака мозга".