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Продюсер `Ласкового мая`: у Заворотнюк - последняя стадия | Фото:14.09 10:31   MIGnews.com

Российский продюсер: у Заворотнюк - последняя стадия рака

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин написал, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

Такое сообщение он оставил в своем аккаунте в Instagram.

"Группа "Ласковый май" очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за нее. Дай Бог, чтобы все обошлось", — написал Разин.

По его словам, Анастасия – прекрасный человек, с которой он вместе работал и выступал. "Знаем ее, как очень порядочную, заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше", – добавил Разин.

В комментариях в ответ на вопрос одного из пользователей, что случилось с Заворотнюк, он заявил, что у нее "последняя степень рака мозга".
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Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.🙏

Допис, поширений Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)


Ранее в сети появилась информация, что Анастасию ввели в медикаментозную кому из-за осложнений, вызванных раком.


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