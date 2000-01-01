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Внук медиа-магната депортирован из Израиля | Фото:14.06 20:06   MIGnews.com

Внук американского медиа-магната депортирован из Израиля

Внук американского медиа-магната Самнера Редстоуна депортирован из Израиля из-за несоблюдения карантинных правил, введенных на фоне эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают пресс-службы министерств внутренних дел и здравоохранения.

Брэндон Корф получил специальное разрешение на въезд в Израиль. Он утверждал, что хотел навестить брата, который служит в ЦАХАЛе. Внук медиа-магната прибыл в страну в пятницу, 12 июня.

Однако вместо того, чтобы провести в изоляции 14 дней, он почти сразу же пошел на встречу со своей девушкой. По версии СМИ, речь идет об актрисе и модели Яэль Шелбиа.

"Корфф подписал заявление о том, что будет соблюдать изоляцию и заявил, что не будет вступать в контакт с кем-либо еще. Несмотря на это, он встретил свою партнершу и остался с ней в одной квартире. Из-за этого власти приказали ему немедленно покинуть страну", – сказано в сообщении.


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