14.06 19:58 MIGnews.com

Когда завершатся занятия в школах и детсадах

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Подавляющая часть учебных заведений продолжит работать в июле 2020 года.Такое заявление сделал в воскресенье, 14 июня, министр просвещения Йоав Галант, передают израильские СМИ.По его словам, дата окончания занятий будет зависеть от возраста школьников. По данным ведомства, занятия в детских садах и начальных школах завершатся 13 июля. Детские лагеря для детей до 4-го класса будут работать с 14 июля по 6 августа.Между тем, ученики 7-10 класса завершат занятия 1 июля. Школьники 11-12 классов будут учиться до экзаменов, которые состоятся с 22 по 27 июля.Данное решение было согласовано с министерством финансов и местными органами власти. Предположительно, следующей учебный год начнется удаленно, поскольку его начало, вероятнее всего, придется на вторую волну эпидемии коронавируса COVID-19."Министр просвещения Галант объявил, что в рамках соглашения с ответственным за зарплаты и департаментом госбюджета в Минфине, час дистанционного обучения будет приравниваться к часу преподавания в классах. Это решение имеет большое значение, так как дистанционное обучение будет необходимо в будущем по причинам, связанными с коронавирусом, и по другим причинам", – сказано в сообщении пресс-службы.