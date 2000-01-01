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Израильтяне боятся заразиться во время второй волны | Фото:14.06 19:11   MIGnews.com

Израильтяне боятся заразиться во время второй волны

В Израиле увеличивается количество зараженных смертоносным коронавирусом COVID-19, и страхи перед второй волной постоянно растут.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Израильским институтом демократии.

В частности, с 49% до 57% увеличилось количество граждан (евреев), которые боятся заразиться коронавирусом. Количество арабов с таким же страхом увеличилось с 55% до 72% за последнее время.

Почти половина выборки среди евреев и три четверти среди арабов выразили обеспокоенность по поводу финансового положения из-за пандемии. На вопрос о том, как израильское правительство справляется с эпидемией, 44% (по сравнению с 57,5% ранее) удовлетворены реакцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Около 59% евреев по-прежнему уверены в действиях министерства здравоохранения (по сравнению с 65%), а 39,5% – в действиях министерства финансов (по сравнению с 50% ранее).

Что касается опасений по поводу второй волны коронавируса, 45% израильтян считают, что в стране она уже началась. 44% респондентов не согласны с этим мнением, и 11% пока не определились с ответом.

Среди арабской выборки 56% считают, что в Израиле началась вторая волна, 43% придерживаются обратного мнения.

Кроме того, около 42% опрошенных поддерживают политику правительства по закрытию школ, в которых были выявлены случаи заражения коронавирусом. 31% респондентов считают, что система образования должна быть закрытой, а 19% ответили, что все школы должны оставаться открытыми. Среди арабского населения 48% поддержали закрытие школ.


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