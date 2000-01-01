Стать визажистом в Израиле: 5 составляющих успеха

Творческая, современная и при этом востребованная работа вашей мечты - та, что подарит и самореализацию, и финансовую независимость, и возможность работать в собственном графике без офисной рутины и контроля со стороны начальства? Та, которая даст возможность работать с артистами и звездами эстрады, стать частью бэкстейджей модных показов, участвовать в рекламных и фэшн-съемках, создавать макияж для невест или помогать блогерам воплощать эффектные образы? Похоже, профессия визажиста создана для вас!
Звучит отлично! Но с чего начать и на что обратить внимание начинающему визажисту в Израиле, чтобы достичь признания и успеха? Обратимся за советом к тому, кто знает все о бьюти-индустрии в стране и за ее пределами. Один из ведущих визажистов мира, судья профессиональных конкурсов международного уровня и создатель собственной школы макияжа Феликс Штейн поделится 5-ю составляющими успеха.
1. Разумный старт
От выбора школы и подходящего вам по духу мастера-преподавателя зависит очень многое. Сейчас доступны множество школ, курсов и мастер-классов из любой точки мира. И все же начинать обучение визажу онлайн не стоит. Вдохновляться, оттачивать мастерство - да, но базовые знания лучше получить непосредственно у мастера при живом общении. Сложно стать профессиональным хирургом, посмотрев несколько роликов на ютьюбе или писать картины на холсте после пары мастер-классов. Профессия визажиста относится к тем, которым сложно научиться дистанционно: постоянная живая практика необходима. Изначально правильно поставить руку проще и дешевле, чем переучиваться впоследствии.
Феликс Штейн:«В Израиле несколько отличных школ, обучающих искусству макияжа. Как выбрать? Читать отзывы, изучать профили преподавателей в социальных сетях, выяснять, в каких мероприятиях и конкурсах участвуют преподаватели и ученики школ, есть ли поддержка выпускников, сколько времени отводится практике. Конечно, лучше всего я могу рассказать о своей школе, в которой я лично сам веду занятия и делюсь наработанным опытом. Кстати, у нас заканчивается набор на новый курс, который стартует с 18 июня. Перед набором каждого курса мы приглашаем на открытый урок всех желающих: непосредственное общение позволяет понять, действительно ли мир макияжа - для вас, подходим ли мы друг другу, а так же обсудить вопросы и особенности проведения курса, оплаты, трудоустройства и прочее. Я рекомендую посетить несколько таких дней открытых дверей в разных школах и уже после принимать окончательное решение об обучении».
2. Постоянное развитие и открытость к новым знаниям
Востребованный визажист - как универсальный солдат: он многое умеет, знает и пробовал себя в разных направлениях. Добиться 100%-й универсальности невозможно, но пополнять и обновлять свои знания необходимо постоянно. Гораздо проще обновлять свои знания, когда у начинающего визажист есть хорошая база: он знает разные типы мейк-апа, испытал в деле несколько десятков разных марок профессиональной и декоративной косметики, умеет работать с разными типами лиц. знает анатомию лица и умеет подготовить каждый тип кожи к нанесению макияжа.
Феликс Штейн:«На базовые знания гораздо легче ложатся новые, даже самые сложные. Своим ученикам я рекомендую выбирать двойной курс - basic-beauty. В программу basic входят основные виды макияжа (свадебный, вечерний, лифтинг, изучаются различные формы глаз), программа beauty - уже более высокий уровень профессионализма (тематический и исторический макияж разных эпох, рекламный, подиумный и креативный). Каждый из них можно изучить отдельно, и все же двойной курс помогает не только расширить кругозор и определиться с доминирующим профилем своей деятельности, но и создает широкий прочный фундамент для дополнительных умений и навыков, какую бы сферу визажа в дальнейшем вы ни выбрали ».
3. Не надо стесняться
Помимо профессиональных умений развивайте так называемые soft skills - гибкие навыки, которые вроде бы не связаны с конкретной профессией визажиста, но имеют важное значение для успешного развития карьеры. Какие это качества? Профессиональный визажист еще и:
● немного психолог, умеет успокоить и расположить к себе клиента, терпеливо относиться к просьбам переделать или исправить;
● отличный слушатель и собеседник, способен поддерживать разговор, даже если не хочется;
● SMM - специалист, продавец и маркетолог, ведет активно соцсети, уметь себя «упаковать» и продать;
● архитектор-дизайнер, с хорошим пространственным мышлением, с чувством вкуса и цветовосприятия, с умением представить готовую картинку образа до ее воплощения на лице клиента;
● начальник и фитнес-тренер - самодисциплина, тайм-менеджмент, физическая выносливость и упорство в достижении целей.
Феликс Штейн:«Ведению соц.сетей, маркетингу и умению «продавать себя» можно научиться самостоятельно или на курсах. Чтобы стать общительным, красноречивым или терпеливым человеком, нужно постоянно и постоянно попадать в такие ситуации, где приходится общаться, беседовать, слушать или переделывать - эти навыки можно нарастить только через личный опыт. Поэтому в школе мы почти с первых занятий работаем в разных реальных проектах: показы мод, работы с рекламными агентствами, теле- и кинопроекты, конкурсы красоты, всевозможные фотосессии, съемки, проекты модельных агентств. Это прекрасная возможность натренировать вкус и умение выбрать для клиента тот макияж и оттенки, которые подойдут именно ему. Я стараюсь водить будущих визажистов на такие проекты, где они потом могут работать. Чтоб после обучения выпускники пришли не с позиции «Здравствуйте, я ищу работу», а с позиции «Привет, как дела?», ведь их уже многие знают. Поэтому ученики моей школы учатся общаться со звездами, с фотографами, и другими знаковыми людьми в индустрии красоты Израиля. Наработка связей, умение общаться с совершенно разными категориями людей вместе с солидным портфолио - одна из важных ступеней на лестнице успеха для востребованного мастера макияжа. Созданию портфолио мы тоже содействуем нашим ученикам - на базе школы есть фотостудия с оборудованием, разными фонами, реквизитом».
4. Создай свой узнаваемый стиль
Не стоит копировать своего преподавателя/ любимого мастера/ блогера - важно регулярно и систематически набираться опыта, вырабатывать «свой почерк». При этом помните, что формулы идеального подходящего для всех макияжа не существует и глупо использовать одни и те же приемы без учета природной индивидуальности каждого клиента. Определитесь со стилем и продолжайте черпать вдохновение повсюду. Если вы решили работать в журнале на рекламных съемках, то посещайте иногда и музеи, выставки, выбирайтесь на природу, изучайте модные показы, следите за новинками макияжа и трендами.
Феликс Штейн:«Создать собственный стиль очень важно, это как с певцами - петь могут многие, но узнают тех, у кого тембр особый, выделяющийся. Выработка стиля - задача не одного дня, но решаемая. Нужно быть готовыми к тому, что успех, как и собственный стиль, не всегда приходит быстро: иногда приходится работать бесплатно ради портфолио, платить за участие в различных конкурсах, перекрасить всех своих подруг, перепробовать кучу различных техник и косметики».
5. Собери свой арсенал
Бьюти-кейс востребованного визажиста содержит помимо профессиональной косметики как продукцию масс-маркета, так и люкс-сегмента. С опытом приходит понимание, как и когда пополнять запасы. Стремление изучать новинки станет хорошим тоном для профессионала. Но что особенно важно - всегда иметь ту базу, которая никогда не подведет. Помимо косметических средств стоит иметь в достаточном запасе различные продукты для снятия макияжа и коррекции, салфетки, спонжи, кисти и другие аксессуары.
Феликс Штейн:«У каждого мастера должно быть широкое разнообразие косметики для любого клиента Но не стоит сметать с прилавков все подряд, не нужно тратить деньги на лишнее. В моей школе я учу выбирать подходящие и необходимые средства, не только собственного бренда профессиональной косметики. Это нормально пользоваться разными марками. Средняя стоимость базового бьюти-кейса на самом деле не так уж высока.Например, ученики моей школы получают бьюти-кейс, с которым можно сразу же начинать карьеру - в нем 64 предмета косметики общей стоимостью 5700 шек. (входит в стоимость курса). На укороченной программе (basic) чемоданчик с косметикой состоит из 21 предмета и стоимостью в 1200 шек. Впрочем, все учащиеся получают скидку профессионала, с которой выгоднее докупать необходимые продукты непосредственно в школе или на сайте. Я рекомендую внимательно относиться к содержимому вашего профессионального арсенала, не тратить бездумно деньги и сгребать все марки подряд, а так же следить за сроками годности косметики».
Успешная карьера визажиста в Израиле - реальность, а не миф. Сколько будет стоить старт карьеры и когда именно придет успех - зависит только от вас. Главное - хотеть учиться, выбирать себе подходящих учителей, постоянно практиковаться и помнить, что внешне гламурная и безоблачная профессия на самом деле является тяжелым физическим трудом и требует высокой целеустремленности. Зато портфолио, наполненное фотографиями образов, отзывы благодарных клиентов и постоянные заказы с весомыми гонорарами- лучшая награда для профи.
Об эксперте:
Феликс Штейн - вице-чемпиона Европы по визажу, признанный гуру макияжа и боди-арта в Израиле, судья международного уровня, один из ведущих визажистов мира. Создатель одноименного бренда профессиональной косметики и школы макияжа.
Школа профессионального макияжа FELIX SHTEIN - ведущая школа в Израиле, одна из первых в Европе с лицензированным преподаванием на русском языке. Некоторые курсы Школы субсидированы и проходят под надзором Министерства труда и занятости Израиля совместно с Министерством алии и репатриации (школа принимает ваучеры на образование новых репатриантов, а так же принимает на полностью субсидированной основе солдат армии Израиля, завершивших срочную службу). По итогам окончания школы выдаются государственный и международный дипломы Школы о профессиональном образовании.
Ближайший День открытых дверей FELIX SHTEIN состоится 11 июня, новый набор стартует 18 июня.
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 077- 4142007
Адрес школы профессионального макияжа FELIX SHTEIN: г. Тель-Авив, ул.Гершон Шац д.4 (возле ТЦ «Азриэли»).