Лагерь Makom.IL – лучшее, что может произойти этим летом
2020 год преподнес всему миру не самые приятные подарки. Несколько месяцев мы просидели дома, не виделись с друзьями, дети фактически не учились и целыми днями просиживали напротив экранов. Отменились концерты, фестивали и даже Олимпиада, но любимый всеми молодежный лагерь Makom.IL – состоится!
В одиннадцатый раз подряд со 2 по 12 августа проект Makom.IL, организованный при поддержке Еврейского Агентства для Израиля («Сохнут»), Нью-Йоркской Федерации и Фонда «Генезис», открывает двери и приглашает русскоязычных тинэйджеров в необыкновенный лагерь. Из-за коронавируса в программе произошли разные изменения, но, как и прежде, ребят ждут незабываемые 10 дней и невероятная атмосфера, которую способны создать только организаторы лагеря. Безусловно, записывая свое чадо, родители хотят знать, кто будет заниматься с детьми, как и где будут жить ребята, чем питаться и с кем общаться, особенно в эти «коронавирусные» дни.
Спешим вас успокоить: руководство лагеря полностью соблюдает все предписания министерств здравоохранения и образования, поэтому в этом году Makom.IL, в отличие от предыдущих лет, будет открыт только для юных русскоговорящих израильтян. Программа лагеря разработана специально для двух возрастных групп: 9-12 и с 13-17 лет, в этом году ожидается порядка 100 ребят.
Лагерь будет располагаться на территории охраняемого пансионата около Хайфы – Кфар Галим. Это удивительно живописное, тихое и спокойное место. Ребят разместят в уютных, недавно отремонтированных домиках по 3-4 человека (мальчики отдельно, девочки – отдельно). В каждой комнате - душ, туалет, кондиционер. Детей ждет четырехразовое питание, плавательный бассейн, спортивные площадки, классы и залы для занятий, разнообразные экскурсии и развлечения. В Makom.IL участники сами выбирают направления. Это может быть искусство, бизнес, медиа или социальные инициативы. А проводить с детьми время, семинары и творческие встречи будет профессиональная команда. У всех ведущих групп (мадрихим) многолетний опыт работы в летних лагерях, поэтому за детей можно не волноваться.
Многие, побывав хоть раз в Makom.IL, мечтают попасть сюда снова, встретиться с друзьями, приобрести новых и провести незабываемые 10 дней в одном из самых привлекательных мест Израиля – Кфар Галим.