15.06 00:29 MIGnews.com

Губка Боб оказался гомосексуалистом и поддержал Pride Month

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

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Телеканал Nickelodeon выпустил поздравление в честь месяца защиты прав сексуальных меньшинств Pride Month, рассказав о героях с нетрадиционной ориентацией. Среди них оказался и главный герой мультсериала "Губка Боб квадратные штаны", пишет студия в Twitter."Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц", - написал телеканал.В посте также были отмечены фотографии трех персонажей, которые являются гомосексуалистами: Губка Боб, Швоз Швартс из "Опасного Генри", и главная героиня мультсериала "Аватар: Легенда о Корре". Они все стоят на радужном фоне, который является символом ЛГБТ-сообщества.Фанаты Губки Боба отметили в комментариях, что давно догадывались об ориентации героя. Пользователи вспомнили эпизод 2002 года, где Губка Боб и его лучший друг, морская звезда Патрик, вместе воспитывали брошенного гребешка как семейная пара.