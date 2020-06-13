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Губка Боб оказался гомосексуалистом и поддержал Pride Month | Фото:15.06 00:29   MIGnews.com

Губка Боб оказался гомосексуалистом и поддержал Pride Month

Телеканал Nickelodeon выпустил поздравление в честь месяца защиты прав сексуальных меньшинств Pride Month, рассказав о героях с нетрадиционной ориентацией. Среди них оказался и главный герой мультсериала "Губка Боб квадратные штаны", пишет студия в Twitter.

"Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц", - написал телеканал.

В посте также были отмечены фотографии трех персонажей, которые являются гомосексуалистами: Губка Боб, Швоз Швартс из "Опасного Генри", и главная героиня мультсериала "Аватар: Легенда о Корре". Они все стоят на радужном фоне, который является символом ЛГБТ-сообщества.

Фанаты Губки Боба отметили в комментариях, что давно догадывались об ориентации героя. Пользователи вспомнили эпизод 2002 года, где Губка Боб и его лучший друг, морская звезда Патрик, вместе воспитывали брошенного гребешка как семейная пара.




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