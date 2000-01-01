14.06 13:07 MIGnews.com

Где стоит покупать недвижимость и почему именно сейчас?

* На правах коммерческой информации

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Эпидемия коронавируса для многих людей стала стимулирующим фактором для принятия решения о приобретении собственной недвижимости, а также прояснила вопрос – где именно лучше ее приобретать.В период карантина многие люди перешли на домашний режим работы, и спустя несколько недель "удаленки" стало очевидно, что в некоторых случаях она гораздо предпочтительнее и эффективнее.В связи с этим, проживание вблизи мест работы утратило свою приоритетность, поскольку люди осознали, что можно позволить себе жить в прекрасных условиях и при этом сэкономить на стоимости жилья, сохранив свои рабочие места или сменив работу, не потеряв в сумме заработка.Одним из таких предпочтительных городов стал Мигдаль а-Эмек, и этому послужили несколько факторов:• расположение в живописном месте на севере Израиля с видом на Изреэльскую долину;• соседство с крупными северными городами – такими как Хайфа (30 км) и Тверия (40км), а также с Афулой (10 км) и Нацрат-Илитом (6 км);• приятный умеренный климат, просторные районы, зеленые улицы и цветущие парки;• наличие 3 промышленных зон и около 100 предприятий, среди которых компании, действующие в области высоких технологий и производства;• многочисленные культурные центры, широкий выбор мест для проведения досуга для любого возраста, высокое качество сферы услуг;• высокий уровень образования с учебными заведениями, которые не раз удостаивались премий от Министерства просвещения, в том числе музыкальная школа;• развитая система транспортного сообщения, которая позволяет быстро добраться в любую точку страны на поезде, автобусах, а также на личном автомобиле – в том числе и по скоростной трассе, расположенной поблизости.Население города на данный момент насчитывает около 30,000 человек, но в ближайшие 5 лет ожидается его увеличение до 50,000 человек. Именно поэтому сегодня приобретение недвижимости в Мигдаль а-Эмек – это выгодная инвестиция в размере от 400,000 шек до 700,000 шек с 5% годовых.К примеру, 4-комнатную квартиру с балконом, стоянкой и лифтом сейчас можно приобрести по цене от 850,000 шек до 1,200,000 шек.Таким образом, приобретая сегодня жилье в этом прекрасном городе по очень выгодным ценам, вы не только делаете эффективное вложение денежных средств, но и получаете возможность жить в самых комфортных и благоприятных условиях.Например, стать владельцем уютной квартиры из 4 комнат, на втором этаже, с балконом, в прекрасно расположенном доме по ул. ха-Шарон, которому всего 4 года – сейчас можно от 1,065,000 шек (есть гибкость).Другой очень привлекательный вариант – 3-комнатная квартира на втором этаже на ул. Кадеш. Стоимость сейчас – 455,000 шек.Следующий великолепный вариант - 4-комнатная квартира на ул. Доврат, с балконом, стоянкой и кладовкой. Стоимость сейчас – 765,000 шек.Важно отметить, что на всех этапах выбора и оформления квартиры, включая вопросы машканты и ее страхования, а также услуги адвоката, вас сопровождаетЕе опыт и высокий уровень профессионализма позволит вам пройти через весь процесс приобретения квартиры легко и с удовольствием, а получение ключей станет для вас настоящим праздником.