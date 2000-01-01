14.06 10:50 MIGnews.com

Израиль: аферист женился на 5 женщинах и оставил их в долгах

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Уроженец Иерусалима Янив Коэн женился на пяти женщинах, нажил с ними семерых детей и оставил всех с многомиллионными долгами.Янив трудился в качестве водителя подвозки, но его всегда привлекал к себе мир бизнеса. Он пытался покупать и перепродавать все что угодно ради того, чтобы разбогатеть - но всегда следил за тем, чтобы финансовое бремя его предпринимательских приключений разделся кто-то еще.В очень молодом возрасте Янив женился на еще более молодой Р., жительнице Иерусалима. Р. рассказывает: “Когда я с ним познакомилась, мне было 17. Он был мужчиной моей мечты, очень нежным и прекрасным. Медовый месяц продолжался недолго. Внезапно появились долги, начали возвращаться чеки, пришли люди и забрали из дома холодильник и мебель. Мы жили в страхе. Только после развода мне предъявили приказ судебного пристава, из которого я узнала, что являюсь владелицей разорившегося бизнеса. Так я и осталась одна - 24-летняя разведенная с двумя маленькими детьми и полумиллионным долгом”.Т., третья жена Янива рассказала о том как тот, едва успев распрощаться со второй, нашел ее через сайт знакомств. Т. недавно развелась и искала серьезных отношений. Через полгода они стали жить вместе. Очень скоро снова появилось “бизнес-измерение” в их отношениях. Янив предложил открыть бизнес, и когда новая жена сказала ему: "Ну пожалуйста открывай” ответил: “Не могу, я должен платить алименты”. Бизнес открыли на имя Т. Она работала, растила двух дочерей и не знала о том, что коммерции Янива не сопутствовал успех - до тех пор, пока в квартире не отключили свет и воду. Т. осталась должна 800 тысяч шекелей.После этого Янив нашел четвертую жену - разведенную мать троих детей Д. из Хайфы. Янив переехал к ним на квартиру. Тут все работало по отработанной схеме - шесть месяцев счастья. предприятие на имя жены, возвращающиеся чеки, развод и миллионные долги для беременной от Янива жены.Д. пыталась предупредить новую пассию Янива - Л., но безуспешно. Та говорит, что Янив рассказал ей, что все что делает Д. она делает со злобы и из-ревности. Янив выдавал себя за успешного предпринимателя, подрядчика и бизнесмена. он переехал в квартиру Л, где она жила с детьми от предыдущего брака. Церемонию свадьбы по еврейскому обряду провел раввин Йоси Бен Харуш, ранее обвинявшийся в проведении свадеб без разрешения и в подделке подписей других раввинов.И в случае с Л. начались различные бизнес-схемы - магазин игрушек, парикмахерский салон, грузовые перевозки. Закончилось все банкротством, долгами и кредитами на “сером рынке”.Сам Янив Коэн отрицает всякую вину. Он говорит: “Моя семейная жизнь и мои жены не касаются никого, это - частный вопрос. Я был женат на всех этих женщинах, жил с ними семейной жизнью. от каждой у меня есть дети, и все знали. что я не могу сам начать бизнес. Все делалось с взаимного согласия сторон. Я - честный и ответственный человек, и пресса пытается замарать мое честное имя. Масштаб долгов, о которых говорят эти женщины очень далек от реальности”.