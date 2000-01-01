Известного строителя-блогера из Техаса разоблачили
Строитель из Остина (штат Техас) недавно завоевавший известность в Instagram за то, что он пародировал звезд оказался экспериментальным маркетинговым проектом для местной кофейни.
Страница насчитывает более 433 000 подписчиков. Аккаунт якобы принадлежит мужчине по имени Омар, строителю и папе, который решил доказать дочери: нет ничего сложного в том, чтобы стать популярным блогером.
Омар на самом деле не ведет эту учетную запись - аккаунтом занимается владелец кофейни Cuvеe Coffee из Остина Майк МакКим. Идея аккаунта пришла после "коллективного мозгового штурма", пишет BuzzFeedNews.
МакКим привлек рекламное агентство, чтобы придумать персонажа для рекламного профиля. Они нашли настоящего строителя по имени Омар, который работает в том районе.
Отмечается, что аккаунт стал вирусным после твита от barbzlovescarbs. Там был опубликован теплый рассказ якобы от дочери Омара о том, что отец создал свою учетную запись, чтобы доказать ей, что он может стать блогером.
МакКим заверил, что не знал о фейковой истории, которая распространилась в Twittere.