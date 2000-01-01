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GETTY IMAGES15.06 04:36   MIGnews.com

Скончалась муза участников группы The Rolling Stones

Модель и актриса Анита Палленберг, ставшая знаменитой благодаря своим романтическим отношениям с участниками группы Rolling Stones, скончалась в возрасте 73 лет.

О ее смерти сообщила Стелла Шнабель, дочь художника и кинорежиссера Джулиана Шнабеля в социальной сети Instagram.
"Я никогда не встречала такой женщины, как она. Покойся с миром, моя римская матерь".

Палленберг познакомилась с музыкантами из Rolling Stones в 1965 году в Мюнхене, где она работала моделью. У нее начался роман с Брайаном Джонсом, но через два года она ушла от него к Киту Ричардсу. После этого Джонс покинул группу и вскоре умер.

Ходили также слухи об ее связи с Миком Джаггером в 1970 году, когда они оба участвовали в съемках фильма "Представление", но Палленберг всегда отрицала их.

В своих мемуарах "Жизнь" Кит Ричардс описывает Палленберг как "очень сильную и умную" женщину невероятной красоты.

У них было трое детей, один из которых умер в младенчестве. Палленберг и Ричардс расстались в 1980 году.

Анита Палленберг выступила в роли бэк-вокалистки в Sympathy for the Devil - одном из хитов Rolling Stones. По словам одного из менеджеров группы, Джо Бергмана, она оказала большое влияние на Rolling Stones в целом, сообщает Би Би Си.
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