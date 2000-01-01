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Связывать себя узами брака лучше всего во время депрессии | Фото: Thinkstock15.06 01:33   MIGnews.com

Связывать себя узами брака лучше всего во время депрессии

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что связывать себя узами брака лучше всего во время депрессии.

В ходе эксперимента ученые проанализировали уровень здоровья и материального благополучия у 3 000 семейных пар, пишет New York Post.

Специалисты утверждают, что эмоционально подавленные люди после вступления в брак получают намного больше выгод от супружества, чем жизнерадостные.

Одна из авторов исследования Кристи Уильямс объясняет это тем, что полноценному жизнерадостному человеку уже нечего ждать от брака.

А вот подавленные люди находят в браке утешение и социальную поддержку, таким образом избавляясь от депрессии.
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