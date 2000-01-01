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Ученые раскрыли `секрет` мужского пота | Фото: Thinkstock15.06 00:29   MIGnews.com

Ученые раскрыли "секрет" мужского пота

Мужчинам не следует злоупотреблять парфюмами и прочими косметическими средствами, дабы не заглушать свой собственный естественный запах. Когда необходимо привлечь женщину, лучше продемонстрировать свой собственный запах. Оказывается, женщин может "заводить" даже слабый аромат потных мужских подмышек, как пишет ladyportal.info.

Ученые установили, что в мужском поте содержится компонент, вызывающий у женщин улучшение настроения и увеличение сексуальной активности.

Кроме того, андростадиенон, химическое вещество, обладающее мускусным запахом, увеличивает кровяное давление, скорость сердцебиения, дыхания и повышает уровень стероидного гормона кортизола.

По словам ученых, люди, так же как крысы, мотыльки и бабочки, выделяют феромоны – пахучие вещества, которые влияют на поведение представителей противоположного пола.

Определенный компонент мужского пота вызывает изменения на гормональном уровне у женщин. Особое вещество вызывает у женщин гормональные, а также физиологические и психологические изменения. Словом, запах пота способен сделать из лягушки принца.

Пот играет достаточно важную роль в брачных играх: как полагают ученые, мы интуитивно подыскиваем партнеров, запах тела которых отличается от нашего. Исследования свидетельствуют, что пот содержит важную информацию о нашей иммунной системе.

Вдыхая запах чужого пота, мы подсознательно получаем информацию о сильных и слабых сторонах этого человека в борьбе с болезнями и инфекциями. Чем больше чей-то пот отличается от вашего, тем более привлекательным вам кажется этот человек – даже выделения его потовых желез.

Ученые полагают, что данное явление призвано помешать нам случайно вступить в связь с родственниками или другими людьми, чьи гены чрезмерно схожи с нашими.
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