Технический анализ рынка Форекс. Что это?

Понятие «Технический анализ» в понимании профессиональных трейдеров – это комплекс мероприятий по исследованию рынка, основанный на опыте и определенных закономерностях. Предварительный анализ необходим для более точного прогнозирования возможного изменения цен в будущем, для чего используется график валютных котировок и дополнительные индикаторы.
Несмотря на то, что методы технического анализа – инструмент универсальный, чаще всего они используются применительно к рынку валюты, то есть, на Форексе.
Эксперты выделили три основных положения технического анализа, которые стоит воспринимать как аксиому:
История циклична.
Рынок уже учел совокупность всех факторов.
Цены движутся направленно.
Теоретические основы ТА
Объектом технического анализа выступает сам факт движения цены и характеристика данного движения. При этом причины аналитиками не рассматриваются, это объект внимания приверженцев фундаментального анализа.
Поскольку для каждого игрока на валютном рынке целью является исключительно доход от торговли, технический анализ как раз и описывает возможные пути его извлечения, сводя весь объем операций к наиболее достоверному определению тенденций на рынке. Если игрок видит, что цена стремится к минимуму, он должен открывать сделку на приобретение актива, когда же цена на пике – валюту следует продавать.
В процессе прогнозирования применяются разные индикаторы, например, currency strength meter. Большинство из которых уже есть в базовом наборе такого торгового терминала. Если же профессиональному игроку недостаточно предложенного ассортимента, он может найти его в Интернете или написать самостоятельно, используя для этого язык программирования MQL. Также приверженцы технического анализа используют формирующиеся на графиках фигуры – паттерны, но это уже одно из подразделений технического анализа, называемое графическим методом.
Применение ТА на практике
Не стоит думать, что технический анализ – это панацея, которая дает игроку особые преимущества перед теми, кто выбрал другие методы прогнозирования. Есть здесь как достоинства, так и недостатки, поэтому данная статья не имеет перед собой цель склонить всех к единой точке зрения. Мы лишь рассказываем про характерные особенности ТА.
Так, в частности, известные профессионалы в мире биржевой торговли, Питер Линч и Уоррен Баффет, вообще критически ставятся к методам технического анализа. Они мотивируют свою позицию тем, что с помощью технического анализа можно предсказывать лишь прошлое, хотя сам метод позиционируется исключительно на вероятностных понятиях.
Безусловно, ТА – не идеальный инструмент и периодически его результаты не совпадают с реальным положением дел, но есть в этом методе и неоспоримые плюсы:
Трейдеру на рынке forex не приходится углубляться в изучение экономической теории;
возможность адекватно проанализировать ситуацию на рынке в текущий период и найти тренд;
широкий набор доступных индикаторов и возможность внедрять каждый из них в торговые стратегии;
не нужно отслеживать экономические показатели и оценивать их влияние на рыночную обстановку.
Если описанные достоинства для вас важны, следует лучше присмотреться к техническому анализу.