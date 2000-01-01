В Израиле живет 116 миллиардеров

Согласно обзору, опубликованному экономическим изданием The Marker, на территории Израиля сегодня проживает 116 миллиардеров, которые совокупно “весят” 168 миллиардов долларов.
По данным The Marker, в последние годы отмечается тенденция наращивания активов и перехода богачей из категории миллионеров и мультимиллионеров в миллиардеры.
Список возглавляет Патрик Драхи - владелец международной телекоммуникационной сети и израильской компании HOT. Драхи “стоит” 14 миллиардов долларов. В израильской прессе его прозвали “секретным миллиардером” - за нежелание общаться с журналистами.
На втором месте - семейство Вертхаймер, владеющее активами на сумму 9 миллиардов долларов. За ними следует владелица банка Апоалим Шири Арисон с 5, 2 миллиардами долларов и голливудский продюсер Арнон Милчэн с 5, 1 миллиардами.
На пятом месте - Дана Азриэли, унаследовавшая от своего отца сеть торговых центров Азриэли и капитал в 4, 5 миллиарда долларов. Владелец контрольного пакета акций Check Point Гиль Швед с 4,2 миллиардами - на шестом, на седьмом - Ицхак Тшува (4 миллиарда).