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15.05 01:19   MIGnews.com

Американский журнал сравнил лимузины Трампа и Путина

Американский журнал Newsweek сравнил лимузины американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Отмечается, что Трамп для своих поездок использует автомобиль фирмы Cadillac, а Путин — лимузин проекта "Кортеж".

Как пишет издание, бронированный автомобиль российского лидера внешне напоминает британские Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.
В машине Путина установлен двигатель V12, значительно более мощный, чем V8 американского Cadillac.

"Aurus Путина, несомненно, оснащён множеством новейших технологий для связи и защиты, эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — говорится в статье.

7 мая на инаугурации Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж".

В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше, передает RT.
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