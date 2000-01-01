15.05 01:19 MIGnews.com

Американский журнал сравнил лимузины Трампа и Путина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американский журнал Newsweek сравнил лимузины американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.Отмечается, что Трамп для своих поездок использует автомобиль фирмы Cadillac, а Путин — лимузин проекта "Кортеж".Как пишет издание, бронированный автомобиль российского лидера внешне напоминает британские Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.В машине Путина установлен двигатель V12, значительно более мощный, чем V8 американского Cadillac."Aurus Путина, несомненно, оснащён множеством новейших технологий для связи и защиты, эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — говорится в статье.7 мая на инаугурации Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж".В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше, передает RT.