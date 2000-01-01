Американский журнал сравнил лимузины Трампа и Путина
Американский журнал Newsweek сравнил лимузины американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Отмечается, что Трамп для своих поездок использует автомобиль фирмы Cadillac, а Путин — лимузин проекта "Кортеж".
Как пишет издание, бронированный автомобиль российского лидера внешне напоминает британские Rolls Royce Phantom и Rolls Royce Ghost.
В машине Путина установлен двигатель V12, значительно более мощный, чем V8 американского Cadillac.
"Aurus Путина, несомненно, оснащён множеством новейших технологий для связи и защиты, эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега", — говорится в статье.
7 мая на инаугурации Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле проекта "Кортеж".
В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше, передает RT.