14.05 19:26 MIGnews.com

Ортодоксы - против "Евровидения" в шаббат

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Несмотря на всеобщее ликование по поводу победы на Евровидении израильтянки Нетты Барзилай, это не особо трогает лидера "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана.Заместитель министра здравоохранения считает, что традиции Евровидения не стоят того, чтобы осквернять шаббат. Дело в том, что финал конкурса ежегодно проходит в субботу, из чего вытекает то, что подготовка к последнему дню "Евровидения-2019" начнется еще до окончания шаббата.В связи с этим Лицман обратился к министру культуры и спорта Мири Регев с требованием не нарушать шаббат ни самим конкурсом песни, ни подготовкой к нему."Я обращаюсь к вам во имя сотен тысяч еврейских граждан из всех слоев населения и общин, сердцам которых близко соблюдение шаббата. Прошу вас уже на столь раннем этапе, перед началом подготовки и всех остальных деталей этого мероприятия, самым строгим образом обеспечить, чтобы этот вопрос не навредил святости шаббата, всячески работать над предотвращением осквернения шаббата, как того требует закон и статус-кво", - написал он Регев.Канцелярия министра культуры лаконично ответила, что "никакого осквернения шаббата не будет".Организацией "Евровидения" обычно занимается то вещательное учреждение, которое подписывает контракт с Европейским вещательным союзом. В случае Израиля – это "Кан".