В честь того, что президент США Дональд Трамп сдержал свое обещание и переместил американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, один из самых известных футбольных клубов Еврейского государства, шестикратный обладатель Кубка Израиля – иерусалимский "Бейтар" – переименовали в честь главы Белого дома.
Как сообщили на официальной странице ФК в Facebook, таким образом они хотели воздать должное мужественному решению Дональда Трампа.
"В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп своим мужественным решением не признал Иерусалим извечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество, чем заслужил настоящую любовь израильского народа и его столицы. И вот уже за ним следуют другие страны в предоставлении Иерусалиму его законного статуса.
Футбольный клуб "Бейтар Иерусалим" – один из самых известных символов города – с радостью по-своему уважит президента за его любовь и поддержку", - говорится в заявлении ФК.
В связи с этим владелец клуба Эли Талиб и его директор Эли Охана решили добавить в название команды имя американского президента. Теперь ФК будет называться "Бейтар Трамп".