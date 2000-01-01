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Мусульмане требуют превратить собор Святой Софии в мечеть | Фото: Thinkstock14.05 09:34   MIGnews.com

Мусульмане требуют превратить собор Святой Софии в мечеть

Сегодня перед собором Святой Софии в Стамбуле собралась большая группа мусульман – они совершили утренний намаз и потребовали вновь превратить Айя-Софию в мечеть.

По информации газеты Hurriyet, собрание произошло около 4 часов утра и было организовано Ассоциацией молодежи Анатолии. Участники митинга скандировали лозунг "Разбей цепи, открой Айя-Софию". Сообщается, что после молитвы толпа разошлась.

Агентство Anadolu выложило видео с места событий:



Напомним, что собор Святой Софии был построен в Константинополе в VI веке и более тысячелетия оставался самым большим христианским храмом. После захвата турками в XV веке и падения Византийской империи стал мечетью, которой оставался до декрета Кемаля Ататюрка от 1934 года, когда стал музеем.

Айя-София входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из жемчужин всемирной архитектуры.
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