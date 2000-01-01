14.05 09:34 MIGnews.com

Мусульмане требуют превратить собор Святой Софии в мечеть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня перед собором Святой Софии в Стамбуле собралась большая группа мусульман – они совершили утренний намаз и потребовали вновь превратить Айя-Софию в мечеть.По информации газеты Hurriyet, собрание произошло около 4 часов утра и было организовано Ассоциацией молодежи Анатолии. Участники митинга скандировали лозунг "Разбей цепи, открой Айя-Софию". Сообщается, что после молитвы толпа разошлась.Агентство Anadolu выложило видео с места событий:Напомним, что собор Святой Софии был построен в Константинополе в VI веке и более тысячелетия оставался самым большим христианским храмом. После захвата турками в XV веке и падения Византийской империи стал мечетью, которой оставался до декрета Кемаля Ататюрка от 1934 года, когда стал музеем.Айя-София входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одной из жемчужин всемирной архитектуры.