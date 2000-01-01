14.05 07:32 MIGnews.com

"После 44 лет, Израиль покидает Eurovision"

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Ведущий первого канала израильского ТВ Офер Нахшон сумел шокировать весь мир, попрощавшись со зрителями в прямом эфире. Нахшон говорил о закрытии канала, но его заявления были восприняты так, будто Израиль навсегда покидает Евровидение.Нахшон сообщил 200 миллионам зрителей: “Это IBA, первый канал из Иерусалима. На протяжении последних 44 лет, Израиль принимал участие в Евровидении, победив три раза.. Но сегодня, в нашу финальную ночь, незадолго до того, как IBA будет закрыт навсегда, от имени всех нас я хотел бы поблагодарить Европу за все эти магические моменты и прекрасные годы”.Грэхэм Нортон, комментировавший Евровидение в Британии , сказал: “Это очень печально”. Британская The Sun опубликовала отчет о происходящем под заголовком “Конец эпохи”. Под такими же кричащими заголовками вышли статьи в Mirror и других британских таблоидах.