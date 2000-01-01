15.05 03:28 MIGnews.com

О чем говорит поза пары во время сна

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То, как мы спим и какие позы принимаем во время сна, отображает наше эмоциональное состояние. Если хотите лучше разобраться в своих отношениях с партнером, обрати внимание на то, как вы спите вместе, как пишет ladyportal.info.Объятия "медового месяца". Лицом друг к другу, обнимаясь, вы засыпаете с чувством полного и безграничного счастья. В позе "объятия медового месяца" пара чувствует себя одним целым.Такая поза свидетельствует о том, что отношения между влюбленными очень крепкие.Положение "ложки". Обычно мужчина обнимает свою любимую. Такие объятия очень приятны – женщина чувствует себя защищённой, ей уютно, спокойно и комфортно. Если наоборот она обнимает мужчину, значит, роль лидера в отношениях играет именно она. Также, возможно, она уделяет своему партнёру больше внимания, чем он ей."Преследование". Один из вас поворачивается спиной к партнёру и ложится на дальний край кровати, а второй, обнимая его, пытается удержать и вернуть "беглеца". Подобное положение во время сна может свидетельствовать о разногласиях и напряжённости в отношениях. Но эта поза может иметь и другое значение. Отодвигаясь от женщины, мужчина как бы провоцирует "преследование". Скорее всего, он сам всегда играет главную роль в отношениях, а сейчас ему хочется больше внимания с ее стороны.Стиль "Дзен" — компромисс. Вы прикасаетесь друг к другу во время сна рукой или ногой, но при этом не связаны тесными объятиями — это и физический, и эмоциональный контакт. Прикасание без тесных объятий свидетельствует о доверии к партнёру. Также это может говорить об обычной усталости обоих партнёров."Параллели". Когда пара спит лёжа на спине, одинаково, как две параллели. В первую очередь эта поза означает, что партнёры не могут найти общий язык: у них возникают разногласия, и никто не хочет уступить. Параллели, как известно, не пересекаются. У такой пары будут интересные, бурные и эмоциональные, но недолгие отношения.